Menemenspor moral bozmadı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında evinde Misli.com 3'üncü Lig temsilcisi Anagold 24Erzincanspor'a seri penaltılar sonucu yenilip elenen Menemenspor lige döndü. Teknik direktör Cenk Laleci, karşılaşmadan önce kendisi dahil kulüpte 30 kişinin koronavirüse yakalandığını hatırlatarak, "Maalesef takım zor şartlarda maça çıktı. Ben de takımın başında olamadım. Kupada da yolumuza devam etmek isterdik ancak olmadı. Moral bozmayacağız. Önceliğimiz hepimizin sağlığına kavuşması. 16 oyuncumuzun testleri pozitif çıktı. Ben ve personelimizle birlikte bu sayı 30'u buldu. Artık önce sağlığımızı geri kazanmaya sonra lige odaklanacağız. Hafta sonu oynamamız gereken Adanaspor maçının salgın nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği belirsiz. Büyük ihtimalle ertelenecek" ifadelerini kullandı.