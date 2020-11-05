Menemenspor moral bozmadı - Son Dakika

Menemenspor moral bozmadı

05.11.2020 11:05
Menemenspor moral bozmadı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında evinde Misli.com 3'üncü Lig temsilcisi Anagold 24Erzincanspor'a seri penaltılar sonucu yenilip elenen Menemenspor lige döndü.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında evinde Misli.com 3'üncü Lig temsilcisi Anagold 24Erzincanspor'a seri penaltılar sonucu yenilip elenen Menemenspor lige döndü. Teknik direktör Cenk Laleci, karşılaşmadan önce kendisi dahil kulüpte 30 kişinin koronavirüse yakalandığını hatırlatarak, "Maalesef takım zor şartlarda maça çıktı. Ben de takımın başında olamadım. Kupada da yolumuza devam etmek isterdik ancak olmadı. Moral bozmayacağız. Önceliğimiz hepimizin sağlığına kavuşması. 16 oyuncumuzun testleri pozitif çıktı. Ben ve personelimizle birlikte bu sayı 30'u buldu. Artık  önce sağlığımızı geri kazanmaya sonra lige odaklanacağız. Hafta sonu oynamamız gereken Adanaspor maçının salgın nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği belirsiz. Büyük ihtimalle ertelenecek" ifadelerini kullandı.


Teknik Direktör, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor moral bozmadı - Son Dakika Spor


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