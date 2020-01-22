Menemenspor Mrsic'le ilgileniyor - Son Dakika
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Menemenspor Mrsic'le ilgileniyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'de son olarak evinde Giresunspor'a 3-0 mağlup olup Play-Off yarışında yara alan Ekol Göz Menemenspor, transferde çalışmalarını hızlandırdı.

Menemenspor Mrsic'le ilgileniyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de son olarak evinde Giresunspor'a 3-0 mağlup olup Play-Off yarışında yara alan Ekol Göz Menemenspor, transferde çalışmalarını hızlandırdı. İsveç'in Sirius takımından orta saha Abdul Rezak'ı renklerine bağlamak için çabalayan sarı-lacivertliler, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la yollarını ayıran Antonio Mrsic'in peşine düştü.

Forvet ve 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncuyla temasa geçen yönetimin transferde büyük aşama kaydettiği öğrenildi. Futbola NK Zadar'da başlayan Hırvat futbolcu, RNK Split, Bnei Yehuda, Bnei Sakhnin ve Hapoel Rishon Lezion'da da oynadı. Sezon başında Balıkesirspor'a imza atan 32 yaşındaki Mrsic, 13 maçta 4 kez fileleri sarstı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:12 Kaynak: DHA
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