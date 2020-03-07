Menemenspor Muhammed'e kahroldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor Muhammed'e kahroldu - Son Dakika Spor

Menemenspor Muhammed'e kahroldu

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de İzmir derbisinde evinde Altay ile 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, oyuncusu Muhammed Ali Doğan'ın sakatlığına kahroldu.

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TFF 1'inci Lig'de İzmir derbisinde evinde Altay ile 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, oyuncusu Muhammed Ali Doğan'ın sakatlığına kahroldu. Müsabakanın 66'ncı dakikasında Murat Erdemir'in yerine oyuna dahil olup 70'inci dakikada sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun sol diz çapraz bağları koptu. Sadece 4 dakika sahada kalıp acılar içinde oyundan çıkan Muhammed sezonu kapattı. Teknik direktör Cenk Laleci, Muhammed'in sakatlığı sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

"Keşke yenilseydik, Muhammed sakatlanmasaydı" açıklamasını yapan genç teknik adam, "4 dakika içinde maalesef oyuncumuz çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Moralimiz çok bozuk. Sonuçtan ziyade futbolcularımızın sağlığı bizim için her şeyden daha değerli. Muhammed'in bir an önce sahalara dönmesini diliyorum, çok geçmiş olsun" dedi. Altay maçını da değerlendiren Laleci, "Rakibimize pozisyon dahi vermedik. 3 puanı hak etmiştik. Güzel oyunumuzun karşılığı galibiyet olmalıydı" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Muhammed Ali Doğan, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:26 Kaynak: DHA
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