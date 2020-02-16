Menemenspor nefes aldı - Son Dakika
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Menemenspor nefes aldı

6 saat önce

TFF 1'nci Lig'de evinde düşme potasındaki Eskişehirspor'u 3-1 yenen Ekol Göz Menemenspor kendine geldi.

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TFF 1'nci Lig'de evinde düşme potasındaki Eskişehirspor'u 3-1 yenen Ekol Göz Menemenspor kendine geldi. Son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak taraftarını üzen sarı-lacivertliler, Eskişehirspor'a karşı kazanarak üst sıralar için yeniden umutlandı.

Teknik direktör Cenk Laleci, çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Takımın geçen hafta Akhisarspor deplasmanında çok iyi bir oyun çıkardığını belirten Laleci, "Akhisarspor'a karşı 2-0 yenik duruma düştük ama pes etmedik. Bu geri dönüş bize moral vemişti. Eskişehirspor karşısında da pozitif futbolumuzu sürdürdük ve bu kez kazandık" dedi.

Sezonun ilk yarısında 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını hatırlatan genç teknik adam, "Aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Son 5 maçta da kötü futbol sergilememiştik ancak bir türlü yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Sıkıntılı sürecin geride kaldığına inanıyorum. Bundan sonra önümüze daha güvenli bakacağız, en iyi şekilde çalışacağız. Yeni transferimiz Samed Ali ve Nijeryalı futbolcumuz Sikiru da ilk gollerini attı. Bu da bizim için kıymetliydi" diye konuştu.

Ligde 32 puana ulaşıp Play-Off'taki rakiplerini yakalayan İzmir ekibi gelecek hafta deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:56 Kaynak: DHA
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