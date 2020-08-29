Menemenspor, Ömer Faruk Canbirdi'yi kadrosuna kattı

Menemenspor, 21 yaşındaki sol açık Ömer Faruk Canbirdi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 2020-2021 sezonu kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Gölcükspor forması giyen sol açık Ömer Faruk Canbirdi'yi kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 21 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ömer Faruk Canbirdi, geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta Gölcükspor formasıyla 13 maça çıkmıştı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 14:40 - Kaynak: İHA
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