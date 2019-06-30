Son Dakika Haberleri: Menemenspor Onur'u istiyor
Son Dakika Spor Haber

Menemenspor Onur'u istiyor

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk transferini Novi Pazar ekibinde forma giyen Sırp defans Jasmin Trtovac'a imza attırarak gerçekleştiren Menemenspor gaza bastı.

Menemenspor Onur'u istiyor, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'de ilk transferini Novi Pazar ekibinde forma giyen Sırp defans Jasmin Trtovac'a imza attırarak gerçekleştiren Menemenspor gaza bastı.
Teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun Altay'ın da gündeminde olan Adanasporlu stoper Onur Akbay'ı istediği ifade edildi. Kurşunlu'nun raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, deneyimli futbolcuyla temaslara başladı. Adanaspor'la sözleşmesi sona eren Onur Akbay'ın sarı-lacivertlilere henüz bir cevap vermediği kaydedildi.
Onur geçen sezon Adanaspor'la 23 lig maçına çıkıp 1 kez gol sevinci yaşadı. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:07 Kaynak: DHA
Onur Akbay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dusko Tosic, Jelena Karleusa'dan intikamını, Sırp şarkıcı Katarine'nın fotoğraflarını beğenerek aldı Sınav başladı! DGS saat kaçta bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe için gemileri yaktı: Bırakın gideyim Caner Erkin'in Asena Atalay'a vereceği 3 bin TL nafakanın nedeni ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 13:54:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemenspor Onur'u istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]