Son Dakika Haberleri: Menemenspor Osmanlı'yı Geçemedi: 1-2

Menemenspor Osmanlı'yı Geçemedi: 1-2

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda şampiyonluğu hedefleyen Menemenspor, Antalya kampında 1'inci Lig temsilcisi Osmanlıspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Menemenspor Osmanlı'yı Geçemedi: 1-2, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda şampiyonluğu hedefleyen Menemenspor, Antalya kampında 1'inci Lig temsilcisi Osmanlıspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Teknik direktör Suat Kaya, maçta tüm futbolcularına şans verirken, sarı-lacivertliler 18. dakikada Umut'la 1-0 öne geçti. Ancak Osmanlıspor son 15 dakikada attığı gollerle İzmir ekibini yenmeyi başardı. Menemenspor'da kaleci Necati 50. dakikada penaltı kurtardı.

Suat Kaya, oyuncuların performansından oldukça memnun olduğunu belirterek, "Aldığımız sonuçlardan çok gösterdiğimiz performans benim için çok daha önemli. Yeni transferlerimizin uyumuyla ikinci yarıya çok güçlü gireceğiz" dedi. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

Antalya, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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