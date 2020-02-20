Menemenspor, Osmanlıspor deplasmanında - Son Dakika
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Menemenspor, Osmanlıspor deplasmanında

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Ekol Göz Menemenspor, yarın deplasmanda alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor'a konuk olacak.

Menemenspor, Osmanlıspor deplasmanında, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Ekol Göz Menemenspor, yarın deplasmanda alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor'a konuk olacak. Osmanlı Stadı'nda Onur Öztoprak'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Cenk Laleci, Ankara'dan 3 puanla döneceklerini söyledi. Genç teknik adam, "Eskişehirspor maçını kazanıp büyük moral depoladık. Osmanlıspor iyi bir takım ancak bulundukları konum bizi ilgilendirmiyor. Bizim hedefimiz ilk 6 içinde yer alabilmek. Bunun için her maçımız final niteliğinde" ifadelerini kullandı. Menemenspor'un Osmanlıspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle: "Selmani - Rıdvan, Domgjonas, Trtovac, Ercan, Taşkın, Tayfun, Murat Erdemir, Mustafa, Samed Ali, Ali Özgün"


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:04 Kaynak: DHA
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