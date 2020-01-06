Menemenspor Özkan Yıldırım'ı getirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor Özkan Yıldırım'ı getirdi - Son Dakika Spor

Menemenspor Özkan Yıldırım'ı getirdi

7 saat önce

TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ekol Göz Menemenspor, bir dönem Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen Özkan Yıldırım'ı kampa dahil etti.

Menemenspor Özkan Yıldırım'ı getirdi, System.String[]

TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ekol Göz Menemenspor, bir dönem Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen Özkan Yıldırım'ı kampa dahil etti.

Yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir süre futboldan uzak kalan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun denendiğini ifade eden teknik direktör Cenk Laleci, "Özkan forvet arkasında görev yapıyor. Yetenekli ve kaliteli bir futbolcu. Şu an kendisini yakından takip ediyorum. Herhangi bir fiziksel sorun görülmezse Özkan ikinci yarıda formamızı terletecek" diye konuştu.Werder Bremen altyapısında yetişip bu kulüpte profesyonel olan gurbetçi oyuncu, Fortuna Düsseldorf ve Braunschweig takımlarında da top koşturdu. Özkan, 3 kez de Almanya U21 Milli Takımı'nda oynadı.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Özkan Yıldırım, Werder Bremen, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
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