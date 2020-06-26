Menemenspor, play-off hesapları yapıyor - Son Dakika

Menemenspor, play-off hesapları yapıyor

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacğı Boluspor'u mağlup ederek play-off şansını devam ettirmek istiyor.

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacğı Boluspor'u mağlup ederek play-off şansını devam ettirmek istiyor.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, ligin 30. hafta maçında Boluspor'u ağırlayacak. Yarın 20.00'de başlayacak maçta İzmir ekibi mutlak galibiyet hedefliyor. Ligin bitimine 5 hafta kala 38 puanla 11. sırada yer alan sarı-lacivertliler, kalan 5 maçı da en iyi şekilde atlatarak play-off potası içinde yer almak istiyor. Geçtiğimiz hafta Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek morallenen Menemenspor, 3.5 aylık aranın ardından kendi sahasında bir maça çıkacak.


İki takım da 4 maçtır kaybetmiyor


Ligde 25. haftada deplasmanda Erzurumspor'a 1-0 kaybeden Menemenspor, bu maçtan sonra sahasında Altay'la 1-1, deplasmanda Ümraniyespor'la 1-1 ve yine sahasında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalmıştı. Son olarak Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden İzmir ekibi, 4 maçlık yenilmeme serisi elde etti.


Boluspor da Menemenspor gibi ligdeki son 4 maçında yenilgi almadı. 26. haftada deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, ardından sahasında Adanaspor'u 2-1'lik skorla eli boş göndermişti. Bu galibiyetlerden sonra Boluspor, deplasmanda Bursaspor'la 1-1 ve sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Yarın oynanacak maç öncesinde Menemenspor 38 puanlar 11. sırada, Boluspor ise 26 puanla 15. sırada bulunuyor. - İZMİR

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

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