Son Dakika Haberleri: Menemenspor puanları gurbette topladı
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Menemenspor puanları gurbette topladı

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ekol Göz Menemenspor, puanları deplasmanlardan topladı.

Menemenspor puanları gurbette topladı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ekol Göz Menemenspor, puanları deplasmanlardan topladı. Geride kalan 4 maçta Giresunspor'u dış sahada 2-0 yenen sarı-lacivertliler, İstanbul'da ise Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. İlçe Stadı'ndaki tadilat yüzünden iç sahada Hatayspor ve Akhisarspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda konuk eden Menemenspor bu maçlardan hem puan alamadı hem de rakiplerine gol atamadı.

Hatayspor'a 4-0 kaybeden İzmir ekibi, Akhisarspor'a da tek golle boyun eğdi. Bu hafta Eskişehirspor'a konuk olacak Menemenspor'da sportif direktör Cenk Laleci, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak evlerine puan ya da puanlarla döneceklerini söyledi. Ligin 6'ncı haftasında Osmanlıspor'u İlçe Stadı'nda ağırlayacaklarını ifade eden Laleci, "İzmir'de 2 maçımızı da mağlup bitirdik. Artık evimize döneceğiz. Bundan sonraki süreçte hanemize daha fazla puanlar yazdırırız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Giresunspor, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:27 Kaynak: DHA
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