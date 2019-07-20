Son Dakika Haberleri: Menemenspor Samed Ali'yi bitirecek
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Menemenspor Samed Ali'yi bitirecek

18 dakika önce

YENİ sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Menemenspor, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Menemenspor Samed Ali'yi bitirecek, System.String[]

YENİ sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Menemenspor, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Samed Ali Kaya'yı kiralamak için görüşmelere başladığı bildirildi. Takımı Göztepe ile Afyonkarahisar kampında olan 25 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılarla temaslara başlayan Sportif Direktör Cenk Laleci'nin önemli mesafe kat ettiği vurgulandı. Menemenspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından geçen sezon Süper Lig ekibi Göztepe'ye transfer olan Samed'in de eski takımına dönmeye çok sıcak baktığı, transferin en kısa sürede kesinleşeceği belirtildi.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Kaya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:31 Kaynak: DHA
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