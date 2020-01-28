Menemenspor Samed Ali'yi istiyor

TFF 1'inci Lig'de üst üste Altınordu, Giresunspor ve Hatayspor'a yenilerek Play-Off potasından çıkan Ekol Göz Menemenspor alınan kötü sonuçların ardından transfere yoğunlaştı. Son 3 maçta gol atamayan ve hücumda etkisiz kalan sarı-lacivertlilerin, son olarak Adana Demirspor'da kiralık oynayan eski golcüsü Samed Ali Kaya ile ilgilendiği öğrenildi. Menemenspor'un Adana Demirspor'da ikinci yarıda forma giyemeyen Samed Ali'yi kadrosuna dahil etmek için Göztepe ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Samed Ali'nin de oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve transferin 31 Ocak'a kadar netlik kazanacağı belirtildi. Menemenspor'da 2017-2018 sezonunda forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, o sezon 36 resmi müsabakada 25 gol attı. Ertesi sene Göztepe'ye imza atan Samed Ali, BŞB Erzurumspor ve Adana Demirspor'a kiralandı.