Menemenspor-Samsunspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor'la 2-2 berabere kalan Menemenspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Yazıcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, galibiyeti hak eden taraf olduklarını ancak sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi. Ligde kalma mücadelesi verdiklerini aktaran Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bu genç ve iyi futbol oynayan takıma herkesin yardımcı olması lazım. Maalesef bugünkü hakem triosu biraz takdir haklarını Samsunspor tarafına kullandı. Çünkü orada tecrübeli oyuncular var, onların etkisinde kaldı. Örneğin ilk yediğimiz golde Domgjoni'ye yapılan kasıtlı bir faul vardı. Orada oyunu durdurması lazımdı ama biz orada golü yedik. Oyun içerisinde de elle oynama sonucunda bir gol pozisyonu vardı herkes gördü ama hakem de görmesine rağmen bir türlü veremedi. Hakemlerimizin daha dikkatli olmaları lazım. Onlar şampiyon olmaya çalışıyor ama biz de küme düşmemeye çalışıyoruz."

Ertuğrul Sağlam: "Bugüne kadar her şey bizim elimizdeydi"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da iyi başladıkları maçta golü de bulduklarını ancak daha sonra yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Yedikleri beraberlik golünden sonra ikinci yarıda oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini kaydeden Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef çok gereksiz şekilde, bize yakışmayacak bir gol yedik. Sonrasında maç acayip bir havaya büründü. Adına futbol diyemeyeceğimiz bir hale geldi. Girenler, çıkanlar ve diğer pozisyonlara baktığımız zaman 20-25 defa oyun durmuştur. Hakemin nereden baksan 15-16 dakika uzatma verebileceği bir karşılaşmaydı. Bu kargaşa içerisinde futbol oynamaya çalıştık. Karambolle 2-2'yi bulduk. 3-2 de oluyordu aslında ama sonuç itibarıyla futbol böyle bir şey. Belli bölümü futbol gibi oynandı, daha sonraki bölümü acayip bir işe döndü."

Sağlam, önemli 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Bugüne kadar her şey bizim elimizdeydi. Bundan sonraki süreçte kendimiz kazanırken, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Daha 4 hafta var. Biz önümüze bakıp önce Bursaspor maçını ve daha sonraki karşılaşmalarımızı kayıpsız geçmek zorundayız. Rakibimizi de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.