Menemenspor, Selmani ve Alberk'i bırakmayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor, Selmani ve Alberk'i bırakmayacak - Son Dakika Spor

Menemenspor, Selmani ve Alberk'i bırakmayacak

6 saat önce

Selmani'ye başta İtalyan takımları olmak üzere Süper Lig'den de birçok ekibin talip olduğu öğrenilirken, 23 yaşındaki Alberk'i de Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Konyaspor istiyor.

Menemenspor, Selmani ve Alberk'i bırakmayacak, System.String[]

Selmani'ye başta İtalyan takımları olmak üzere Süper Lig'den de birçok ekibin talip olduğu öğrenilirken, 23 yaşındaki Alberk'i de Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Konyaspor istiyor.


Ancak Play-Off oynamayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde teknik ekibin iki futbolcunun kesinlikle takımda kalması yönünde yönetime rapor verdiği vurgulandı. Geçen hafta Alberk'le görüşüp takımda kalmasını isteyen kurmayların iki futbolcu için gelen teklifleri önümüzdeki sezona ertelediği açıklandı. Selmani'nin Menemenspor'la 2021 yılına kadar kontratı bulunurken, Alberk'in ise sözleşmesi 2022'de bitecek.

Gaziantep, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:19 
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