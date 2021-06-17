Menemenspor Semir Dacic'le ilgileniyor
17.06.2021 11:02
TFF 1'inci Lig'de son olarak Nazilli Belediyespor'dan 22 yaşındaki sağ bek Sinan Akgöl ve 31 yaşındaki stoper Polat Güren'i resmen kadrosuna dahil eden Menemenspor, gözünü forvet transferine çevirdi.
TFF 1'inci Lig'de son olarak Nazilli Belediyespor'dan 22 yaşındaki sağ bek Sinan Akgöl ve 31 yaşındaki stoper Polat Güren'i resmen kadrosuna dahil eden Menemenspor, gözünü forvet transferine çevirdi. Sarı-lacivertliler Sırbistan'ın Novi Pazar takımında forma giyen Semir Dacic'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Boşnak golcüye teklifin yapıldığı ve tarafların bir aksilik olmazsa anlaşma sağlayacağı kaydedildi. Ülkesinde Zeljeznicar ekibinde futbola başlayan 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Novi Pazar'a transfer oldu. Sırp temsilcisinde 4 maça çıkan Dacic golle tanışamadı.
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