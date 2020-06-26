Menemenspor seri peşinde

Karşılaşma koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz oynanacak. Ev sahibi Menemenspor'da kart cezalısı sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu forma giyemeyecek.



Teknik direktör Cenk Laleci, Play-Off yolunda kritik bir maça çıkacaklarını söyledi. Boluspor'un da düşme hattından uzaklaşmak için mücadele edeceğini ifade eden Laleci, "Balıkesirspor galibiyetiyle yarım kalan sezona başladık. Boluspor'u da yeneceğimize inanıyoruz. İyi hazırlandık, çok çalıştık. Keşke taraftarımız da yanımızda olsaydı. Ancak şartlar ne olursa olsun 3 puanı almalıyız" yorumunu yaptı.



Menemenspor'un muhtemel on biri şöyle:



Selmani - Rıdvan, Domgjonas, Ali Keten, Ercan, Taşkın, Tayfun, Murat Erdemir, Mehmet, Murat Elkatmış, Samed.



