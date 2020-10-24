Menemenspor seriye bağlayacak
24.10.2020 13:11
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bursaspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Menemenspor Beypiliç Boluspor'u gözüne kestirdi.
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bursaspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Menemenspor Beypiliç Boluspor'u gözüne kestirdi.
Teknik direktör Cenk Laleci, Bursaspor'u yenerek üzerlerindeki baskıyı yok ettiklerini dile getirdi. Boluspor'u da yenecek güçte olduklarını vurgulayan genç teknik adam, "Biz kendi gücümüzü biliyorduk. Ancak geçmiş haftalarda sahaya koyduğumuz mücadele skora yansımıyordu. Bursaspor önünde oyuncularım hem 3 puanı kazandı hem de özgüvenleri yerine getirdi. Şimdi Bursaspor galibiyetinin anlam kazanması ve gerçek potansiyelimizi göstermemiz için Bolu'dan da üç puanla dönmek zorundayız" dedi.
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