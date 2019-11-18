Menemenspor son 5 haftanın lideri

TFF 1'inci Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla alt sıralardan kurtulup gözünü üst basamaklara çeviren Ekol Göz Menemenspor, son 5 haftanın en fazla puan toplayan takımı olarak dikkat çekti. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, 5 haftalık periyotta tüm rakiplerini geride bıraktı. İzmir temsilcisinin ardından 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci sırayı aldı. İç saha performansına göre düşme hattında, deplasman karnesi göz önüne alındığında zirvede yer alan Menemenspor, bu hafta taraftarı önünde Balıkesirspor'u yenerek Play-Off hattına girmeyi hedefliyor.