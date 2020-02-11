Menemenspor sonuçtan memnun - Son Dakika
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Menemenspor sonuçtan memnun

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Akhisarspor'la 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor sahadan mutlu ayrıldı.

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TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Akhisarspor'la 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor sahadan mutlu ayrıldı. Son 12 dakikaya 2-0 yenik girmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler Özkan ve Mehmet'in golleriyle 1 puanı kurtarmayı başardı. Gol orucunu da bozan sarı-lacivertliler 4 maç aradan sonra sevinç yaşarken, teknik direktör Cenk Laleci çok iyi bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi.

Akhisarspor gibi zorlu deplasmandan aldıkları beraberliğin değerli olduğunu vurgulayan Laleci, "Oyuncularımı kutluyorum. Pes etmediler, savaştılar. Bu maç bizim için milat olacak. 2-0'dan geriye gelmek kolay değil. Üstelik son 12 dakikada bunu başardık. Uzatmalarda ise net fırsatlara girdik, galibiyeti kaçırdık. Biz sonuçtan memnunuz. Kendimize geleceğiz ve ilk yarıdaki gibi yenilmezlik serisi başlatacağız" dedi. Sarı-lacivertliler bu hafta evinde Eskişehirspor'la oynayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
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