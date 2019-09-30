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Menemenspor startta kaldı

13 dakika önce

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de sezona deplasmandaki 2-0'lık Giresunspor galibiyetiyle başlayan Ekol Göz Menemenspor, daha sonra oynadığı 5 maçta 3 puan yüzü göremedi.

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TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de sezona deplasmandaki 2-0'lık Giresunspor galibiyetiyle başlayan Ekol Göz Menemenspor, daha sonra oynadığı 5 maçta 3 puan yüzü göremedi. Geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 yenildikten sonra hafta içinde teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun istifasıyla sarsılan İzmir ekibi, dümene geçen Cenk Laleci yönetiminde de kötü gidişi önleyemedi.

Sarı-lacivertli takım teknik sorumlu Laleci'nin ilk lig sınavında dün evinde Osmanlıspor'a 2-1 kaybederek ağır yara aldı. Üst üste 3 maç kaybeden, son 5 haftada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Menemenspor, düşme hattının bir basamak üzerinden kurtulamadı. İzmir temsilcisi taraftarı önünde çıktığı 3 maçı da kaybetti. Ayrıca, gurbetçi Muhammed Ali, Adana Demirspor deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Giresunspor, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:17 Kaynak: DHA
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