Menemenspor, Süper Lig'i istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor, Süper Lig'i istiyor - Son Dakika Spor

Menemenspor, Süper Lig'i istiyor

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, sezon sonunda Süper Lig'e çıkmayı çok istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, sezon sonunda Süper Lig'e çıkmayı çok istediklerini söyledi.

Cenk Laleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başlamadan Ekol Göz Menemenspor'un küme düşme adayı olarak gösterildiğini kaydetti.

Laleci, sezon başında kadrolarında tuttukları oyuncuların yanı sıra inandıkları futbolcuları kadrolarına dahil ettiklerini ve uyum süreci yaşandığını belirtti.

Sportif direktör olarak başladığı sezonda daha sonra teknik direktörlük görevine getirildiğini hatırlatan Laleci, bu süreçte çalışmaya devam ettiklerini ve ilk yarıda gösterdikleri performans için özel bir sırrının olmadığını dile getirdi.

Her maç öncesi rakiplerinin analizini yapıp, ona göre bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Laleci, "Rakibimizi analiz edip, avantajlarını, dezavantajlarını çalışıp, kendi sistemimizi yansıtıyoruz. Hafta hafta bakıyoruz, hafta hafta çalışıyoruz. İyi bir ekip, isteyen bir ekip, başarı yakalamak isteyen futbolcular var. Çok büyük bir sırrımız yok. İyi bir ortam var, çalışkan çocuklar, hepsinin karşılığını veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Laleci, Menemenspor taraftarlarının hedefleri yükselttiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada, her yerde 'Yolun sonu şampiyonluk', 'Hedef Süper Lig' yazılmaya başlandı. Bunlar güzel şeyler. Bunlar bazı takımlar için dezavantaj olabilir ama ayaklarımız yere basarak devam ediyoruz. Haddimizi biliyoruz, biz ona göre çalışıyoruz. Sezon sonunda kim istemez şampiyonluğu? Tabii ki olmak isteriz. İnşallah halkın duaları, bizim dualarımız kabul olur. Sezon sonu Süper Lig'de oluruz. Bundan güzel ne olur ki?"

Cenk Laleci, ilk devre bitmeden 2 oyuncuyla yolları ayırdıklarını, bunlara 1-2 ismin daha eklenebileceğini belirterek, "Kadromuza oyun yapımıza uygun, mücadele gücü yüksek en fazla 3 oyuncu almayı düşünüyoruz. Henüz isimlerini belirlemedik, üzerinde çalıştığımız futbolcular tabii ki var." değerlendirmesinde bulundu.

Menemenspor, Süper Lig'i istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sahada Cüneyt Çakır, VAR'da Koray Gençerler
Kicker, Galatasaray'ın Marcelo Sarrachi'yi kiraladığını duyurdu Azerbaycan'da Messi'ye benzetilen 7 yaşındaki Kamran Babazade'nin babası ilgisizliğe isyan etti İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı

Son Dakika Haberleri
17:35 Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik - Son Dakika Spor
17:31 Arda Turan, Galatasaray'da 66 numaralı formayı giyecek - Son Dakika Spor
17:30 'Clash Royale' şampiyonu Tunahan 'Usta' Türkoğlu oldu - Son Dakika Spor
17:29 Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? - Son Dakika Spor
17:25 Muay Thai Milli Takımı, dondurucu soğukta Abant'ta antrenman yaptı - Son Dakika Spor
16:59 Nevzat Aydın, Ünal Karaman'ın görevine son verilmesine tepki gösterdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:41:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemenspor, Süper Lig'i istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]