Menemenspor sürpriz sever

TFF 1'inci Lig'de son 3 haftada Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-0, Adanaspor'a ise (D) 6-2 yenilerek ağır yara alan Menemenspor, dün ligin iddialı ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek ligde ikinci kez sürpriz bir sonuca imza attı. Mütevazı bir kadroyla başladığı sezonun ilk haftasında Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek zoru başaran sarı lacivertliler, Manisa'ya da aynı tarifeyi uygulayarak çetin ceviz bir takım olduğunu gösterdi. Üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından 6 puana ulaşarak moral bulan İzmir temsilcisi, pazartesi günü Ankaragücü'ne konuk olacak.

AHMET 3 GOLE ULAŞTIMenemenspor'da bu sezon transfer edilen gurbetçi golcü Ahmet Sağat, Manisa FK filelerini sarsarak 3 gole ulaştı. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adanaspor (D) filelerini 1'er kez sarsan 25 yaşındaki santrfor, Manisa maçını da boş geçmedi.