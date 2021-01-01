Menemenspor taraftarından yönetime tepki - Son Dakika

Menemenspor taraftarından yönetime tepki

01.01.2021 20:53
Menemenspor taraftarından yönetime tepki, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un taraftarları kulübün önünde toplanarak yönetime tepki gösterdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemen spor'un taraftarları kulübün önünde toplanarak yönetime tepki gösterdi.

Adanaspor maçında 6 yabancı oyuncu kuralını ihlal ederek hükmen mağlup ilan edilen Menemenspor da, yönetimin hamlelerine taraftar grubu Menemen Gençlik tepki gösterdi. Menemen İlçe Stadı yanında toplanan taraftar gurubu adına açıklama yapan Hakan Paloğlu, takım içinde yaşanan ani değişikliklere ve futbolculara yapılmayan ödemelerin takımı kötüye götürdüğünü iddia ederek kulüp yöneticilerinin iyi yönetemediğini söyledi.

Tahir Şahin'e tepki

Onursal Başkan Tahir Şahin'in kulübe üye dahi olmayarak kendini onursal başkan ilan ettiğini söyleyen Paloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kulübü şahsi şirketi gibi kullanarak kulübün tüm gelirini gasp etmektedir. Olay adli mecralara taşındığında biliyoruz ki sözde başkan, sözde olduğunu kendisi açıklayacak ve tüm suçu mevcut yönetime yükleyecektir."

Gizli anlaşma iddiası

Paloğlu, "Tüm spor kamuoyunda sözde başkanın rezillikleri konuşulurken, sözde başkan hatalar zincirine en büyük halkayı ekleyerek, kulüp tarihinin en önemli ismi olan Cenk Laleci görevde iken gizli kapaklı şekilde Ümit Karan ile anlaşmış. Kulüp sosyal medya hesabından Cenk Laleci ile karşılıklı anlaşarak ayrıldık imajı oluşturmaya çalışsa da gerçek saatler sonra ortaya çıkmış, Cenk Laleci'nin görevine kulüp tarafından son verildiği herkes tarafından öğrenilmiştir" dedi. - İZMİR

Menemenspor taraftarından yönetime tepki

Futbol Federasyonu, Adanaspor, Taraftar, Menemen, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor taraftarından yönetime tepki - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak Twitter kullanıcısı "Büyük ikramiye bana çıktı" dedi, gerçeği dikkatli takipçileri ortaya çıkardı Elinde havai fişek patlayan Omar'ın durumunun ciddiyeti Fatih Terim'in sözlerine yansıdı: Allah canını bağışlamış Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler TFF Başkanı Nihat Özdemir'den futbolseverlere müjde! Seyircili maçlar için tarih verdi Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Bakımsız insana tahammülüm yok Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Bakımsız insana tahammülüm yok         
20:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi         
20:04
1,5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü 1,5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü         
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Akhisar'da büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayi konuştu: Gurur verici Akhisar'da büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayi konuştu: Gurur verici         
18:56
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken basıldı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken basıldı         
18:04
Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, "Türkiye'ye ağır yaptırımlar uyguladık" sözleri alay konusu oldu         
17:13
'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi 'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:05
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu 2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu         
16:48
Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü         
15:59
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 21:03:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemenspor taraftarından yönetime tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei