Son Dakika Haberleri: Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci: "Başarının sırrı aile ortamı"
Son Dakika Spor Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci: 'Başarının sırrı aile ortamı' - Son Dakika Spor

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci: "Başarının sırrı aile ortamı"

6 saat önce

TFF 1. Lig'de Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini alan Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, başarının sırrının oluşturdukları aile ortamı olduğunu kaydetti.

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci:

TFF 1. Lig'de Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini alan Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, başarının sırrının oluşturdukları aile ortamı olduğunu kaydetti.

Laleci, yaptığı açıklamada, iyi çalışmalarının karşılığını maçlarda aldıklarını söyledi.

Futbolcuların sahada her zaman ellerinden gelenin en iyisi yaptığını kaydeden Laleci, "Takım içinde birlik beraberlik üst seviyede. Bu bizim mücadele gücümüzü artırıyor. Başarının sırrı aile ortamı." dedi.

Laleci, dünkü karşılaşmanın ilk yarısında üstünlük kuramamalarına rağmen daha sonra toparlandıklarını belirterek, kritik dakikada buldukları golle müsabakadan galip ayrıldıklarını kaydetti.

Son 6 maçta 16 puan

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de son mağlubiyetini 6. haftada Osmanlıspor karşısında 2-1'lik skorla yaşayan Ekol Göz Menemenspor, daha sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, 16 puan topladı.

İzmir temsilcisi ligde 7. haftada Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kaldı.

Ekol Göz Menemenspor daha sonraki 4 maçta ise Altay (2-0), Cesar Grup Ümraniyespor (3-0), İstanbulspor (2-1) ve son olarak Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u (1-0) mağlup etti.

İzmir temsilcisi 13. haftada 1 Aralık Pazar günü Boluspor'a konuk olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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