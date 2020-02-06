Menemenspor temiz sayfa açacak - Son Dakika
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Menemenspor temiz sayfa açacak

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçında sahasından puansız ayrılan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, Akhisarspor'la oynayacakları Ege derbisinde temiz sayfa açmak istediklerini söyledi.

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TFF 1'inci Lig'de son 4 maçında sahasından puansız ayrılan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, Akhisarspor'la oynayacakları Ege derbisinde temiz sayfa açmak istediklerini söyledi.

Laleci, "Kaybettiğimiz Giresunspor karşılaşmasında kendi stilimizden biraz uzak kaldık. Ancak onun dışında oynadığımız Altınordu, deplasmandaki Hatayspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında futbol adına her şeyi yaptık. Basit hatalar yüzünden gol bulamadık ve kalemizde goller gördük. Bu kötü gidişe Akhisar deplasmanında son vereceğimizden hiç şüphem yok" dedi.Ligin en tecrübeli kadrolarından biri olan rakipleri karşısında sabırlı olmak zorunda olduklarını belirten teknik direktör Laleci, "Akhisarspor takımı Türkiye'nin en kariyerli hocalarından biri Yılmaz Vural'a emanet etti. Bu ligde birçok şampiyonluk yaşayan futbolculara karşı mücadele edeceğiz. Böyle bir ekibe karşı 90 dakika sabırla mücadele edip evimize en iyi sonuçla dönmek için sahada olacağız. Oyuncularım sahada gerekeni yapacaktır" şeklinde konuştu. Menemenspor'da geçen hafta sakatlığı yüzünden forma giyemeyen takım kaptanı Taşkın'ın Akhisarspor maçına yetiştirilmesi için seferberlik başlatıldı.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:33 Kaynak: DHA
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