Menemenspor tepetaklak - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor tepetaklak - Son Dakika Spor

Menemenspor tepetaklak

6 saat önce

Menemenspor, TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 4 mağlubiyetle 2. sıradaki yerini kaybederken 10.'luğa kadar geriledi.

Menemenspor tepetaklak, System.String[]

Menemenspor, TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 4 mağlubiyetle 2. sıradaki yerini kaybederken 10.'luğa kadar geriledi.


TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da kötü gidişat sürüyor. Ligde bir ara 10 maçlık yenilmeme serisi elde eden Menemenspor bu süreçte 7 galibiyet almış ve 28 puanla 2. sıraya kadar yükselmişti. Bu performansın ardından ise sarı -lacivertliler adeta tepetaklak oldu. İzmir ekibi, son 4 maçında aldığı mağlubiyetlerle düşüşe geçti. Son 4 maçında gol atamayan Menemenspor, bu maçlarda deplasmanda Altınordu'ya 1-0, iç sahada Giresunspor'a 3-0, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 ve son olarak iç sahada Karagümrük'e iç sahada 1-0 mağlup olarak toplamda 7 gol yedi. Ligde 20 hafta sonunda 28 puanla 10. sırada bulunan sarı - lacivertliler, ligin başından bu yana en kötü performansını yaşadı. Menemenspor, ligin ilk 6 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet almıştı. Ligde bir ara 10 maçlık yenilmeme serisi elde edip 2. sıraya kadar yükselen sarı - lacivertli ekip, bu kötü performansıyla 10. sıraya kadar geriledi. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ye sert tepki: Oyunu kuralına göre oynatacağız
Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Fenerbahçe, Alper Potuk'u TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi TFF Başkanı Nihat Özdemir basın toplantısı düzenleyecek

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:09:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemenspor tepetaklak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]