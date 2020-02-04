Menemenspor tepetaklak

Menemenspor, TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 4 mağlubiyetle 2. sıradaki yerini kaybederken 10.'luğa kadar geriledi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da kötü gidişat sürüyor. Ligde bir ara 10 maçlık yenilmeme serisi elde eden Menemenspor bu süreçte 7 galibiyet almış ve 28 puanla 2. sıraya kadar yükselmişti. Bu performansın ardından ise sarı -lacivertliler adeta tepetaklak oldu. İzmir ekibi, son 4 maçında aldığı mağlubiyetlerle düşüşe geçti. Son 4 maçında gol atamayan Menemenspor, bu maçlarda deplasmanda Altınordu'ya 1-0, iç sahada Giresunspor'a 3-0, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 ve son olarak iç sahada Karagümrük'e iç sahada 1-0 mağlup olarak toplamda 7 gol yedi. Ligde 20 hafta sonunda 28 puanla 10. sırada bulunan sarı - lacivertliler, ligin başından bu yana en kötü performansını yaşadı. Menemenspor, ligin ilk 6 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet almıştı. Ligde bir ara 10 maçlık yenilmeme serisi elde edip 2. sıraya kadar yükselen sarı - lacivertli ekip, bu kötü performansıyla 10. sıraya kadar geriledi. - İZMİR