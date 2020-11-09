Menemenspor testten geçecek
09.11.2020 13:50
TFF 1'inci Lig'de toplam 19 futbolcusunda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle deplasmanda oynanması gereken Adanaspor maçı ileri bir tarihe ertelenen Menemenspor, yarın bir testten daha geçecek.
TFF 1'inci Lig'de toplam 19 futbolcusunda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle deplasmanda oynanması gereken Adanaspor maçı ileri bir tarihe ertelenen Menemenspor, yarın bir testten daha geçecek.
Sarı-lacivertli kulüpte test sonucu pozitif çıkan kişi sayısının 2 personelin daha eklenmesiyle 34'ten 36'ya yükseldiği öğrenildi. İzmir temsilcisi pozitif vakaların negatife dönmesiyle yeniden antrenmanlara başlamayı umut ediyor. Menemenspor'a perşembe günü bir kez daha koronavirüs testi yapılacağı bildirildi.
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