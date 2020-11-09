Menemenspor testten geçecek

TFF 1'inci Lig'de toplam 19 futbolcusunda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle deplasmanda oynanması gereken Adanaspor maçı ileri bir tarihe ertelenen Menemenspor, yarın bir testten daha geçecek.

Sarı-lacivertli kulüpte test sonucu pozitif çıkan kişi sayısının 2 personelin daha eklenmesiyle 34'ten 36'ya yükseldiği öğrenildi. İzmir temsilcisi pozitif vakaların negatife dönmesiyle yeniden antrenmanlara başlamayı umut ediyor. Menemenspor'a perşembe günü bir kez daha koronavirüs testi yapılacağı bildirildi.