Menemenspor, TFF 1. Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak

Son 2 maçını kayıpsız geçen İstanbulspor, 54 puan ve averajla Altay 'ın gerisinde 5. durumda yer alıyor.

Ligde galip gelemediği 7 maçta 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Menemenspor, son 4 haftaya düşme hattındaki Akhisarspor'un 6 puan önünde 31 puanla 15. sırada girdi.

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