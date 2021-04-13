Menemenspor, TFF 1. Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Yılport Samsunspor, ilk 2 takımın Süper Lig'e yükseleceği ligde son 5 haftaya Adana Demirspor 'un 2 puan önünde 57 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 maçını kayıpsız geçen Samsun temsilcisi, deplasmanda yaptığı son 8 karşılaşmada mağlup olmadı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor ile Yılport Samsunspor yarın İzmir 'de karşılaşacak.

Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam

Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal