Son Dakika Haberleri: Menemenspor, Tokatspor'a Karşı

Menemenspor, Tokatspor'a Karşı

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 6-1 mağlup ederek lider Tuzlaspor'un 1 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Menemen Belediyespor yarın evinde son sıradaki Tokatspor'la karşı karşıya gelecek.

Menemenspor, Tokatspor'a Karşı, System.String[]
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 6-1 mağlup ederek lider Tuzlaspor'un 1 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Menemen Belediyespor yarın evinde son sıradaki Tokatspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Burak Taşkınsoy yönetecek. Taraftarının önünde oynadığı son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan İzmir temsilcisi sahadan bir kez daha 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Suat Kaya, rakibi küçümsemediklerini ve ciddiyeti bozmadan mücadele edeceklerini belirterek, "Kazanarak şampiyonluk hedefimize emin adımlara yürümek istiyoruz" diye konuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:33 Kaynak: DHA

Spor
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