Menemenspor, Tokatspor'a Karşı
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 6-1 mağlup ederek lider Tuzlaspor'un 1 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Menemen Belediyespor yarın evinde son sıradaki Tokatspor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 6-1 mağlup ederek lider Tuzlaspor'un 1 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Menemen Belediyespor yarın evinde son sıradaki Tokatspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Burak Taşkınsoy yönetecek. Taraftarının önünde oynadığı son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan İzmir temsilcisi sahadan bir kez daha 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Suat Kaya, rakibi küçümsemediklerini ve ciddiyeti bozmadan mücadele edeceklerini belirterek, "Kazanarak şampiyonluk hedefimize emin adımlara yürümek istiyoruz" diye konuştu. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:33 Kaynak: DHA
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