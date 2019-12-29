Menemenspor'u 1. lige taşıyan Aydın Şahin vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor'u 1. lige taşıyan Aydın Şahin vefat etti - Son Dakika Spor

Menemenspor'u 1. lige taşıyan Aydın Şahin vefat etti

6 saat önce

Menemenspor'un amatör ligden 1'inci lige kadar başkanlığını yapan Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in kardeşi Aydın Şahin vefat etti.

Menemenspor'u 1. lige taşıyan Aydın Şahin vefat etti, System.String[]

Menemen spor'un amatör ligden 1'inci lige kadar başkanlığını yapan Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in kardeşi Aydın Şahin vefat etti.


Sarı-lacivertli takımın 13 yıl başkanlığını yapan, Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in kardeşi Aydın Şahin, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığa yenik düşerek, 59 yaşında hayatını kaybetti. Aydın Şahin'in cenazesi öğle namazı sonrası Kasımpaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Menemen Merkez Mezarlığına defnedildi. Şahin ailesinin acı gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Cenazeye İzmir'deki spor camiasından birçok ismin yanı sıra belediye başkanları ve siyasetçiler katıldı. - İZMİR

Menemen, İzmir, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
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