Menemenspor'u yabancılar sırtlıyor - Son Dakika

Menemenspor'u yabancılar sırtlıyor

03.12.2020 12:03
Menemenspor'u yabancılar sırtlıyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0, Ankaraspor'u da 2-1 yenerek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Menemenspor'un gol yükünü yabancı oyuncuları çekiyor.

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0, Ankaraspor'u da 2-1 yenerek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Menemenspor'un gol yükünü yabancı oyuncuları çekiyor.

Sarı lacivertli takımın attığı 11 golün 9'unda yabancı futbolcuların imzası bulunuyor. Ankaraspor karşısında penaltıdan fileleri sarsarak skoru 2-1'e getiren ve toplam gol sayısını 4'e çıkaran Beninli sağ kanat Anane Tidjani, takımın en skorer ismi olarak dikkat çekiyor. İzmir ekibinde Nijeryalı forvet İbrahim Akanbi Rasheed'in 3 golü bulunuyor. Liberyalı santrfor Mohammed Kamara ve Nijeryalı sol kanat Sikiru Olatunbosun'un ise 1'er gol kaydetti. Menemenspor'un 2 golü ise Rıdvan ve Tayfun'dan geldi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Ümraniyespor, Ankaraspor, Sigorta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor'u yabancılar sırtlıyor - Son Dakika Spor


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