Menemenspor'u yabancılar sırtlıyor
03.12.2020 12:03
TFF 1'inci Lig'de son 2 maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0, Ankaraspor'u da 2-1 yenerek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Menemenspor'un gol yükünü yabancı oyuncuları çekiyor.
TFF 1'inci Lig'de son 2 maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0, Ankaraspor'u da 2-1 yenerek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Menemenspor'un gol yükünü yabancı oyuncuları çekiyor.
Sarı lacivertli takımın attığı 11 golün 9'unda yabancı futbolcuların imzası bulunuyor. Ankaraspor karşısında penaltıdan fileleri sarsarak skoru 2-1'e getiren ve toplam gol sayısını 4'e çıkaran Beninli sağ kanat Anane Tidjani, takımın en skorer ismi olarak dikkat çekiyor. İzmir ekibinde Nijeryalı forvet İbrahim Akanbi Rasheed'in 3 golü bulunuyor. Liberyalı santrfor Mohammed Kamara ve Nijeryalı sol kanat Sikiru Olatunbosun'un ise 1'er gol kaydetti. Menemenspor'un 2 golü ise Rıdvan ve Tayfun'dan geldi.
Son Dakika Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçen dolar 7,89'dan işlem görüyor Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu