Menemenspor ümidini kaybetmedi

TFF 1'inci Lig'de cuma günü deplasmanda Osmanlıspor'a 2-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, umutlarını asla kaybetmeyeceklerini söyledi. Salı günü Adana Demirspor'u konuk edeceklerini belirten Laleci, "Osmanlıspor maçını unuttuk. Tüm motivasyonla Adana Demirspor karşılaşmasına odaklandık. Yeniden ayağa kalkacağız. Camiamızın hiç şüphesi olmasın. Kazanıp yeniden ilk 6 içindeki yerimizi alacağız. Sakatlık geçiren sağ bekimiz Rıdvan ve cezalı sol bekimiz Ercan'dan yoksun oynayacağız. Ancak bu mazaret değil. Kime şans verirsek verelim gereğini yapacak" ifadelerini kullandı.