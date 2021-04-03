Menemenspor Ümraniyespor'la oynayacak
03.04.2021 12:17
TFF 1'inci Lig'de önceki hafta Altay derbisini 3-0 kaybederek kümede kalma yolunda yara alan Menemenspor yarın sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak.
TFF 1'inci Lig'de önceki hafta Altay derbisini 3-0 kaybederek kümede kalma yolunda yara alan Menemenspor yarın sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Alper Çetin'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Menemenspor'da sakatlığı bulunan Aydın Yılmaz ve Okan Yılmaz forma giyemeyecek. Ligde düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan İzmir temsilcinde Teknik Direktör Ümit Karan, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Karan, "Bir an önce alt sıralarla bağımızı koparmalıyız. Stresli bir yerdeyiz ancak iyi bir takımız. Ümraniyespor karşısında en iyi şekilde mücadele edip, kazanacağız" diye konuştu.
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