Son Dakika Haberleri: Menemenspor - Ümraniyespor maçında kural hatası iddiası
Son Dakika Spor Menemenspor - Ümraniyespor maçında kural hatası iddiası

Menemenspor - Ümraniyespor maçında kural hatası iddiası

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 10. haftasında oynanan Menemenspor-Ümraniyespor maçında, Ümraniyespor sahada 6 yabancı oynatarak iddialara göre kural hatası yaptı.

Menemenspor - Ümraniyespor maçında kural hatası iddiası, System.String[]

TFF 1. Lig'in 10. haftasında oynanan Menemenspor-Ümraniyespor maçında, Ümraniyespor sahada 6 yabancı oynatarak iddialara göre kural hatası yaptı. Menemenspor, durumu inceledikten sonra başvuru yapmaya hazırlanıyor.


TFF 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Menemenspor, Ümraniyespor'u sahasında 1-0 mağlup etmişti. Ümraniyespor, ilk 11'inde Vasco Fernandes, Riad Nouri, Ghislain Gimbert ve Honore Gomis'i bulundurarak 4 yabancı oyuncu ile maça başlamıştı. Konuk ekip, 64. dakikada Bahadır Taşdelen'in yerine Bentley Akabueze, 82. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın yerine Valentin Lazar'ı oyuna dahil ederek sahada yer alan yabancı sayısını 6 oyuncuya yükseltti. Maçın kalan dakikalarında başka oyuncu değişikliği yapmayan İstanbul ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği sahada 5, yedek kulübesinde 1 yabancı oyuncu bulundurma kuralını ihlal etmiş oldu.


Maçta Menemenspor 1-0 galip gelerek 3 puanı almış olsa da, ev sahibi ekibe hükmen 3-0 galibiyet verilme hakkı doğdu.


"Konuyu inceledikten sonra başvuruyu yapacağız"


Konu hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, "Konuyu inceledikten sonra böyle bir durum varsa arkadaşlarımız başvuruyu yapacak. Sonuç itibariyle hükmen galip gelirsek, 2 gol daha averajımız olacak. Böyle olmasını istemezdik ama kurallar varsa o kuralları herkes uygulamak zorunda" dedi. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merkez Hakem Kurulu'ndan 'VAR' açıklaması
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek! Şampiyonluk oranları güncellendi! Liderin oranı yükseldi Michael Schumacher'in kızı Gina Schumacher'in paylaşımına duygu dolu yorumlar geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 18:06:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemenspor - Ümraniyespor maçında kural hatası iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]