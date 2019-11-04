Son Dakika Haberleri: Menemenspor - Ümraniyespor maçında kural hatası!
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Menemenspor - Ümraniyespor maçında kural hatası!

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Menemenspor, Ümraniyespor'u sahasında 1-0 mağlup etmişti.

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TFF 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Menemenspor, Ümraniyespor'u sahasında 1-0 mağlup etmişti.


Ümraniyespor, ilk 11'inde Vasco Fernandes, Riad Nouri, Ghislain Gimbert ve Honore Gomis'i bulundurarak 4 yabancı oyuncu ile maça başlamıştı.


Konuk ekip, 64. dakikada Bahadır Taşdelen'in yerine Bentley Akabueze, 82. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın yerine Valentin Lazar'ı oyuna dahil ederek sahada yer alan yabancı sayısını 6 oyuncuya yükseltti.


Maçın kalan dakikalarında başka oyuncu değişikliği yapmayan İstanbul ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği sahada 5, yedek kulübesinde 1 yabancı oyuncu bulundurma kuralını ihlal etmiş oldu.


Maçta Menemenspor 1-0 galip gelerek 3 puanı almış olsa da, ev sahibi ekibe hükmen 3-0 galibiyet verilme hakkı doğdu.


"Konuyu inceledikten sonra başvuruyu yapacağız"


Konu açıklama yapan Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, "Konuyu inceledikten sonra böyle bir durum varsa arkadaşlarımız başvuruyu yapacak. Sonuç itibariyle hükmen galip gelirsek, 2 gol daha averajımız olacak. Böyle olmasını istemezdik ama kurallar varsa o kuralları herkes uygulamak zorunda" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Taşdelen, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:02 
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