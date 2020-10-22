Menemenspor'un kongrelerine mahkemeden iptal

TFF 1'inci Lig'de bu akşam evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelecek Menemenspor'un 2018 ve 2019 yıllarında yapılan olağanüstü genel kurulları, mahkeme tarafından iptal edildi. Derneğin 18 Aralık 2018 ve 25 Mayıs 2019 tarihli olağanüstü genel kurullarının usul ve yasaya aykırı toplanması, oylamanın usulsüz yapılması ve alınan kararların yasaya ve dernek tüzüğüne aykırı olması gerekçeleri ile Menemen 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, iki olağanüstü genel kurulun da iptal edilmesini kararlaştırdı. 25 Mayıs 2019'da kulüp başkanlığına Tahir Şahin'in seçildiği kongrede kulübün şirketleşerek Menemenspor Sportif Faliyetler AŞ adını alması ve yeni logo belirlenmesi oy çokluğuyla kararlaştırılmıştı. Şirketin yüzde 99'luk hissesi, 249 lira 99 kuruş karşılığında yeni seçilen kulüp yönetimine devredilmişti.