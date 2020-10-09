Menemenspor'un 4 vazgeçilmezi

TFF 1'inci Lig'de 4 hafta sonunda topladığı 1 puanla ligin dibine demir atan Menemenspor'da 4 futbolcu tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kalarak teknik direktör Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri oldu.

Kaleci Selmani, stoperler Furkan ve Domgjonas ile orta saha oyuncusu Tayfun sırasıyla Altınordu, Giresunspor (D), Tuzlaspor ve Balıkesirspor (D) müsabakalarında hep sahada kaldı. Tayfun 4 karşılaşmada 1 gol atarken, Domgjonas ise 1 asist yaptı. Menemenspor'da 4 oyuncunun ardından Göztepe'den kiralanan sağ bek Yusuf toplam 287 dakika görev yaparken, orta saha oyuncusu Murat Erdemir de 283 dakika sahada kaldı.