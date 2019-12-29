Menemenspor'un eski başkanı Aydın Şahin, son yolculuğuna uğurlandı

Şahin, sarı-lacivertli kulüpte amatör ligde mücadele ederken başkanlık koltuğuna oturmuş, 13 yıl başkanlık yaptıktan sonra takımı TFF 1. Lig'e taşıma başarısı göstermişti. Şahin, bu yıl mayıs ayında görevi kardeşi eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'e devretmişti.

Şahin'in cenazesi buradaki törenin ardından Kasımpaşa Camisi 'ne getirildi. Şahin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Menemen Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybeden Aydın Şahin (59) için ilk tören Menemenspor Kulübü önünde düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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