Menemenspor'un eski başkanı Aydın Şahin, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor'un eski başkanı Aydın Şahin, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Spor

Menemenspor'un eski başkanı Aydın Şahin, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da 13 yıl başkanlık görevini üstlenen Aydın Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

Menemenspor'un eski başkanı Aydın Şahin, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da 13 yıl başkanlık görevini üstlenen Aydın Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybeden Aydın Şahin (59) için ilk tören Menemenspor Kulübü önünde düzenlendi.

Şahin'in cenazesi buradaki törenin ardından Kasımpaşa Camisi'ne getirildi. Şahin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Menemen Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şahin, sarı-lacivertli kulüpte amatör ligde mücadele ederken başkanlık koltuğuna oturmuş, 13 yıl başkanlık yaptıktan sonra takımı TFF 1. Lig'e taşıma başarısı göstermişti. Şahin, bu yıl mayıs ayında görevi kardeşi eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'e devretmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kasımpaşa Camisi, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var
Trabzonspor'da taraftarlar Ünal Karaman için tesislere akın etti! Fenerbahçe'den Fatih Terim'in "Zorlu" twitine olay cevap! Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların "Şike yapsana" tezahüratına yanıt verdi!

Son Dakika Haberleri
01:10 Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular! - Son Dakika Spor
00:00 Aykut Kocaman: "Kırım, kesim devam ediyor" - Son Dakika Spor
23:58 İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var - Son Dakika Spor
23:58 Premier Lig'de Manchester City, Sheffield United'ı 2-0 yendi - Son Dakika Spor
23:50 Liverpool 1-0 Wolverhampton - Son Dakika Spor
23:41 Trabzonspor'da taraftarlar Ünal Karaman için tesislere akın etti! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 01:35:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemenspor'un eski başkanı Aydın Şahin, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]