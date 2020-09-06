Menemenspor'un gözü Ege'de
TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemenspor, Göztepe'nin genç golcüsü Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor.
TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemenspor, Göztepe'nin genç golcüsü Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılardan defans oyuncusu Yusuf Talum'u 1 yıllığına kiralayan Menemenspor'un Ege'yi de kadrosuna dahil etmek isetdiği vurgulandı. Sarı-lacivertli yönetimin Başkan Mehmet Sepil'le Ege'nin kiralanması konusunda temasa geçtiği ve Göztepe'den haber beklediği belirtildi. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un da 19 yaşındaki oyuncunun gelişim göstermesi ve deneyim kazanibelmesi için kiralanmasına sıcak baktığı dile getirildi. Göztepe altyapısından yetişen genç forvet geçen sezon 3 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası maçında görev yapıp 1 gol attı.
- İzmir
Son Dakika Fransa'da ders kitaplarına giren PKK propagandasına Türkiye'den sert tepki Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1578 yeni vaka tespit edildi Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor Galatasaray Nainggolan'ı kiralamak istedi, Inter 18 milyon bonservisle satacağını bildirdi Sınav dönüşünde adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Çocuklar en az yetişkinler kadar koronavirüsü bulaştırıyor Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi Falcao'dan yeni sözleşme açıklaması: Galatasaray'la iki yıllık daha kontratım var, şimdilik devam ediyorum