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Menemenspor'un gözü Milinkovic'te
6 saat önce
TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor'la yollarını ayıran Marko Milinkovic'e teklif götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:47 Kaynak: DHA
TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor'la yollarını ayıran Marko Milinkovic'e teklif götürdü. Orta sahada görev yapan 31 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlayan İzmir ekibi cevap beklerken, Sırp futbolcuyla 1. Lig'den birçok takımın ilgilendiği ifade edildi.
Türkiye'de Gençlerbirliği'nde de forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Süper Lig'de 26 maça çıktı. Geçen sezonun devre arasında Eskişehirspor'a imza atan Milinkovic 1.5 yılda 27 müsabaka oynayıp 5 kez fileleri sarstı.
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