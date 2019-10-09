Son Dakika Haberleri: Menemenspor'un iki farklı yüzü
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Menemenspor'un iki farklı yüzü

36 dakika önce

TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek milli araya moralli giren Ekol Göz Menemenspor, dış sahada puanları bir bir toplarken evinde henüz siftah yapamadı.

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TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek milli araya moralli giren Ekol Göz Menemenspor, dış sahada puanları bir bir toplarken evinde henüz siftah yapamadı. Ligde iç sahada puan dahi alamayan tek takım olan sarı-lacivertliler 3 maçta hayal kırıklığı yaşadı. İlçe Stadı'ndaki tadilat nedeniyle Hatayspor ve Akhisarspor maçlarını İzmir Atatürk Stadı'nda oynayan Menemenspor, bu karşılaşmaları 4-0 ve 1-0 kaybetti. Ardından 6'ncı haftada Osmanlıspor'u İlçe Stadı'nda konuk eden İzmir ekibi sahadan 2-1 yenik ayrılıp taraftarını bir kez daha üzdü.

Menemenspor deplasmanlarda ise bambaşka bir görüntü ortaya koydu. Gurbette 4 müsabakaya çıkan Menemen, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Ligin ilk haftasında Giresunspor'u 2-0'la geçen Menemenspor, Adana Demirspor'u da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 1-0 yendi. Fatih Karagümrük'le ise İstanbul'da 1-1 berabere kalan Menemenspor tek yenilgisini Eskişehirspor karşısında 3-0'lık sonuçla aldı. Teknik direktör Cenk Laleci, milli aranın ardından evlerinde BŞB Erzurumspor'la oynayacaklarını belirterek, "Artık taraftarımızın önünde de galip geleceğiz. En iyi şekilde maça hazırlanıyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:21 Kaynak: DHA
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