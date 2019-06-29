Son Dakika Haberleri: Menemenspor'un ilk yabancı futbolcusu
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Menemenspor'un ilk yabancı futbolcusu

34 dakika önce

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor dış transferde ilk imzasını Jasmin Trtovac'a attırdı.

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SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor dış transferde ilk imzasını Jasmin Trtovac'a attırdı. Geçen sezonun ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan, devre arasında ise Sırp ekibi Novi Pazar'a transfer olan 32 yaşındaki oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Trtovac, Menemenspor tarihinin ilk yabancı oyuncusu oldu. Törene katılan Onursal Başkan Tahir Şahin, kaliteli ve tecrübeli bir oyuncuyu takıma kazandırdıklarını söyledi. Şahin, "Takviye çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. 1'inci Lig'de güçlü bir Menemenspor olacak" dedi. Yönetim tartışmalarının bitmediği sarı-lacivertlilerde 25 Mayıs'taki kongrede başkan seçilen Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin, hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:53 Kaynak: DHA
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