Menemenspor'un inancı tam

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan, milli aradan sonra çıkışa geçeceklerini söyledi.

Kümede kalma mücadelesinin her zaman zor geçtiğini ifade eden Karan, "Ben oyuncularıma inanıyorum. Stresli bir konumda olsak da takımımız gerekli hamleyi yapacak güçte. Kalan 7 maçımızın her biri çok kritik olacak. Gol yollarındaki sıkıntılarımızı çözmemiz lazım. Daha fazla gol atmalıyız" ifadelerini kullandı.