Menemenspor'un kalecisi Selmani Erzurumspor'a gidiyor
TFF 1. Lig temsilcilerinden Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani, Süper Lig yolunda.
TFF 1. Lig temsilcilerinden Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani, Süper Lig yolunda. Geçen sezon sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Arnavut kalecinin Süper Lig'in yeni temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la anlaştığı ifade edildi. Menemenspor'un 1 yıl daha mukavelesi bulunan Selmani için Erzurumspor'dan 250 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından yüzde 25 pay istediği bildirildi. Erzurumspor'un İzmir ekibiyle pazarlıklarını sürdürdüğü ve transferin en kısa sürede resmiyete kavuşacağı açıklandı. Menemenspor'a geçen sezon Arnavutluk'un KF Laçi takımından transfer edilen 22 yaşındaki kaleci 32 maçta kaleyi korudu.
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