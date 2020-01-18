Menemenspor'un keyfi kaçtı

TFF 1. Lig'de ikinci yarının açılış maçında evinde Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor'da moraller bozuldu. İlk devrenin son haftasında Altınordu'ya 1-0 yenilen sarı-lacivertiler ligde üst üste ikinci maçını da kaybedip zirve yolunda darbe aldı.

Giresunspor karşısında vasatı aşamayan bir performans ortaya koyan Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci'nin eksik bölgelere en az iki transfer istediği kaydedildi.

Golü çok erken yediklerini ifade eden genç teknik adam, "Henüz 9'uncu dakikada geriye düştük. Bu da takımı olumsuz etkiledi. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Son dakikalarda maalesef kalemizde 2 gol daha gördük. Gerekli dersleri çıkaracağız. Biz iyi bir takımız, bunu zaten kanıtlamıştık. Üzüldük ancak hedefimizde bir sapma olmayacak" ifadelerini kullandı.

İzmir ekibi gelecek hafta Hatayspor deplasmanına çıkacak.