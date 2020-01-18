Menemenspor'un keyfi kaçtı - Son Dakika
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Menemenspor'un keyfi kaçtı

6 saat önce

TFF 1. Lig'de ikinci yarının açılış maçında evinde Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor'da moraller bozuldu.

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TFF 1. Lig'de ikinci yarının açılış maçında evinde Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor'da moraller bozuldu. İlk devrenin son haftasında Altınordu'ya 1-0 yenilen sarı-lacivertiler ligde üst üste ikinci maçını da kaybedip zirve yolunda darbe aldı.

Giresunspor karşısında vasatı aşamayan bir performans ortaya koyan Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci'nin eksik bölgelere en az iki transfer istediği kaydedildi.

Golü çok erken yediklerini ifade eden genç teknik adam, "Henüz 9'uncu dakikada geriye düştük. Bu da takımı olumsuz etkiledi. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Son dakikalarda maalesef kalemizde 2 gol daha gördük. Gerekli dersleri çıkaracağız. Biz iyi bir takımız, bunu zaten kanıtlamıştık. Üzüldük ancak hedefimizde bir sapma olmayacak" ifadelerini kullandı.

İzmir ekibi gelecek hafta Hatayspor deplasmanına çıkacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:46 Kaynak: DHA
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