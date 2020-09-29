Menemenspor'un keyfi kaçtı

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında evinde Tuzlaspor'a öne geçtiği maçta 5-2 yenilen Menemenspor büyük şok yaşadı. Bu sezon evinde çıktığı iki maçta Altınordu'nun ardından Tuzlaspor'a da boyun eğen sarı-lacivertliler Play-Off hedefiyle başladığı sezonda şu ana kadar sadece 1 puan toplayabildi. İzmir ekibi yaklaşık 1.5 sene sonra ise kalesinde 5 gol birden gördü. Son olarak 2018-2019'da 2'nci Lig'de şampiyon olduğu dönemde 30'uncu haftada Manisa Futbol Kulübü'ne deplasmanda 5-1 yenilen sarı-lacivertliler, Tuzlaspor karşısında dağıldı.

Karşılaşma sonunda teknik ekip ve futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Teknik direktör Cenk Laleci, farklı mağlubiyetin hayal kırıklığını yaşadıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı, "Evimizde maalesef 2 maçımızı da kazanamadık. Geride kalan 3 haftada beklentilerimiz gerçekleşmedi. Ancak biz iyi bir takımız. Gereken dersleri çıkaracağız. Geçen sezon da ilk 3 haftada 1 puan almış ardından yükselişe geçmiştik. Ben oyuncularıma inanıyorum. Kara bulutları dağıtacağız" dedi. Menemenspor bu hafta Balıkesirspor'a konuk olacak.

- İzmir