Menemenspor'un konuğu Altınordu

TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın açılış maçında hiçbir iddiası bulunmayan iki ekipten Ekol Göz Menemenspor evinde Altınordu ile prestij mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak İzmir derbisinde Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Ligdeki ilk yılında 33 maçta 43 puan toplayarak 11'inci sırada yer alan Menemenspor, geçen hafta 36 puna ulaşarak kümede kalmayı garantileyen 14'üncü sıradaki Altınordu'ya sezonun ilk yarısında tek golle mağlup olmuştu.

Sarı-lacivertlilerde hafta içinde takımdan ayrılan Mehmet Boztepe ile sarı kart cezalısı kaleci Selmani forma giyemeyecek. Kırmızı-lacivertlilerde ise sarı kart cezalısı stoper Sinan ile sakat olan Batuhan, Enes, Okan ve Kahraman kadroda yer almayacak. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun derbide fazla forma şansı bulamayan, genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroları sahaya sürmeleri bekleniyor.