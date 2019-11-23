Son Dakika Haberleri: Menemenspor'un konuğu Balıkesirspor
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Menemenspor'un konuğu Balıkesirspor

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son 5 maçının 4'ünü kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Ekol Göz Menemenspor yarın sahasında zirve mücadelesi veren Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek.

Menemenspor'un konuğu Balıkesirspor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son 5 maçının 4'ünü kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Ekol Göz Menemenspor yarın sahasında zirve mücadelesi veren Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 30, batı tribünü 10, maraton 5 ve misafir tribün 6.5 TL olarak belirlendi. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Balıkesirspor7un iyi bir ekip olduğunu vurgulayan Laleci, "Milli arayı en verimli şekilde geçirdik. Taraftarımızın desteği ile 3 puan alıp, adımızı Play-Off hattına yazdıracağız" diye konuştu.

İzmir ekibinin, Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyli: "Selmani - Semih, Trtovac, Ali Keten, Alberk, Taşkın, Mehmet Boztepe, Tayfun, Mustafa, Murat Elkatmış, Sangare."


Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Menemen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:07 Kaynak: DHA
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